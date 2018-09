Burgemeester Buijs: 'Oss moet nu weer op eigen kracht verder'

Die boodschap geeft burgemeester Wobine Buijs zaterdag mee in een interview met het Brabants Dagblad. ,,Het ongeluk heeft iedereen geschokt, maar nu is de volgende fase aangebroken. We moeten verder met zijn allen, de routine van het leven weer oppakken. Langzaam aan zie je dat er weer wat gelachen kan worden in Oss. Zo hoort het ook. De bijeenkomst van 8 oktober is niet bedoeld voor de massa. Die kan wel naar de tv kijken, maar ik wil dat Oss de kans krijgt om dit alleen te doen. De buitenste ring moet dat beseffen. Ik snap heel goed dat de dood van de kinderen bij veel mensen dingen open rijt, maar probeer dat verdriet in je eigen kring te delen. Oss kan daar geen troost voor bieden."