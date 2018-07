Burgemeester Buijs buffelt bij boer

Tweede verdachte overval Domino’s opgepakt, politie zoekt nog derde verdachte

17 juli OSS - Een 18-jarige man uit Oss is maandag aangehouden voor de overval op een filiaal van Domino’s Pizza aan de Schaepmanlaan in zijn woonplaats. In de nacht na de overval hield de politie al een 18-jarige verdachte uit Oss aan. Deze verdachte zit nog steeds vast. De politie is nog op zoek naar een derde overvaller.