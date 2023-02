Burgemeester Oss krijgt gelijk: sluiting woonwagen Toon R. was correct

Oeteldonks Bezuukske: ‘Wij brengen carnaval naar de mensen’

DEN BOSCH - Compleet carnaval. Wie zondagmiddag vanaf de stoep even binnenkeek bij het Bossche verpleeghuis Antoniegaarde zag dat het daar groot feest was. ,,We hebben allemaal met heel veel plezier opgetreden. De bewoners hebben het enorm gewaardeerd.’’

6 februari