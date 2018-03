Burgemeester Oss sluit coffeeshop De Jungle voor onbepaalde tijd

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans: ‘Dit is een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid in Oss. We gaan er vanuit dat het om een gerichte aanslag gaat met een zwaar, automatisch wapen. Tot nu toe waren dit soort incidenten er niet op deze plek. Maar we kunnen niet uitsluiten dat het opnieuw gebeurt. De gemeente heeft daarom in nauw overleg met politie en justitie besloten om coffeeshop De Jungle direct en voor onbepaalde tijd te sluiten. We willen daarmee de risico’s voor de omwonenden tot een minimum beperken.’