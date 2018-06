Bussen mijden Talentencampus, gezondheidscentrum en Golfbad Oss

De tijd staat nu echt even stil in Megen

13 juni MEGEN - In het oude centrum van Megen lijkt de tijd soms stil te staan. Al bijna een maand is dat ook letterlijk zo. Volgens de kerkklokken in het stadje is het al zeker vier weken tien over twee. Foutje bedankt natuurlijk en een oplossing is in de maak, zegt parochiebestuurder Sidney van den Bergh.