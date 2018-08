Buurman eist actie na dodelijk ongeval op onoverzichtelijk kruispunt Dieden

OSS - Remsporen op het asfalt in Dieden herinneren aan het dodelijk ongeval waarbij dinsdag een 72-jarige vrouw uit Ravenstein om het leven kwam. Haar man van 74 ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Het verbaast niemand dat het ongeluk gebeurde op de onoverzichtelijke kruising van de Langestraat en de Galgenstraat. ,,Het is niet de eerste keer dat hier een auto in de sloot ligt."

Piet van de Camp (63) kwam dinsdag met zijn vrachtwagentje uit zijn dorp Dieden gereden toen hij de kruising naderde. Hij reed al rustig, zegt hij daags later, nog nauwelijks bekomen van de schrik.

Rijdend op de Langestraat kreeg hij de auto van het echtpaar Roeffen uit Ravenstein pas vlak voor de kruising in beeld. Van de Camp kwam van rechts en had dus voorrang. ,,Maar toen ik de auto door zag rijden, dacht ik: ho, dit gaat verkeerd."

In de sloot

In een fractie van een seconde ging het mis. De voertuigen raakten elkaar en belandden beide in de sloot. Het vrouwelijke slachtoffer was volgens meerdere betrokkenen al overleden voordat ze met haar auto ondersteboven in het water terechtkwam. Haar man werd in een volgens de politie 'zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis vervoerd.

Het vrachtwagentje van Van de Camp landde bovenop de auto in de sloot. Hij kwam er zonder fysieke kleerscheuren vanaf, maar is ontdaan door het ongeval. Dat hij voorrang had, verandert niets aan de tragische afloop, stelt de Diedenaar. Slachtofferhulp slaat hij af. ,,Ik verwerk het op mijn eigen manier."

Stille getuigen

In de sloot ligt een soort net met twee dikke slangen om de olie uit het groene water te vissen. Op het asfalt staan remsporen en strepen gele verf. Het zijn de stille getuigen van het ongeval en het onderzoek van de politie, dat nog niet is afgerond.

Arthur van der Straten woont en werkt op de hoek van de kruising, waar hij aan de Langestraat recreatieboerderij In Alle St(r)aten runt. Hij was dinsdagmiddag even na half twee buiten aan het tegelen toen hij de knal hoorde. Zonder aarzelen dook hij de sloot in om het leven van de man uit Ravenstein nog te kunnen redden. ,,Je probeert te doen wat je kunt."

Het viel hem op hoe snel de hulpverlening op gang kwam. ,,We zitten hier toch best achteraf. Er waren denk ik wel vijftig of zestig mensen van de hulpdiensten." Ook de leden van de brandweer, politie, ambulance, traumahelikopter en een duikteam deden wat ze konden.

Bellen met burgemeester

Van der Straten sprak woensdag met de dochter van de slachtoffers en belt binnenkort naar burgemeester Wobine Buijs van Oss. Hij wil het met haar hebben over de onoverzichtelijke en levensgevaarlijke kruising. Door al het groen is er vanuit elke rijrichting een kant waar het verkeer pas laat te zien is. Actie is geboden, vindt hij. ,,Het is niet de eerste keer dat hier een auto in de sloot ligt", weet Van der Straten.

De gemeente verwacht donderdag met een reactie te komen over deze kruising.

