Buurman lijkt te wijken voor crematorium Oss

OSS - De plannen voor het eerste crematorium in Oss worden concreet. Gemeente en initiatiefnemer Van Lith Uitvaartverzorging zijn het eens over de te kiezen variant aan de Docfalaan. Daarvoor wordt de buurman waarschijnlijk uitgekocht.

De kogel is nog lang niet door de kerk, maar er lijkt eindelijk duidelijkheid over de komst van het eerste Osse crematorium. Dat moet verrijzen pal naast het uitvaartcentrum van Van Lith, bezien vanaf de Docfalaan aan de achterkant van het gebouw. Ook komt er een grote nieuwe parkeerplaats. Eenmaal voltooid kunnen er maximaal drie crematies per dag plaatsvinden. Qua grootte is het crematorium vergelijkbaar met dat in Rosmalen.

Om de plannen uit te voeren, is medewerking van buurman Herbert van Essen nodig. De beoogde nieuwe parkeerplaats ligt namelijk op zijn terrein. Van Essen, uitgesproken tegenstander van het crematorium, voert momenteel gesprekken om zich te laten uitkopen. De gemeente wil de grond van zijn achtertuin verpachten aan Van Lith. ,,Maar er staan nog zeker geen handtekeningen op papier”, zegt Van Essen. ,,Je kan je heel lang druk maken, maar uiteindelijk kijk je ook wat in je eigen belang het beste is. If you can’t beat them, join them.”

Lang proces

Het Osse college bespreekt de plannen op 12 december. Daarna moet nog een bestemmingsplanprocedure worden opgestart en komen de buurt en gemeenteraad aan zet. Voordat er daadwerkelijk een schop de grond in kan, is het al snel 2019.