Buurvrouw komt met de schrik vrij na autobrand Geffen, 'Dit is poging tot doodslag'

Door kordaat en snel ingrijpen van de brandweer sloeg het vuur niet over op de woningen naast en boven de shoarmazaak, tevens grillroom en pizzarestaurant. Dat was maar goed ook, anders had het er slecht uitgezien voor Tonny van de Goor, die naast het pand woont. Zij is nog aan het bijkomen van de schrik, vertelt ze geëmotioneerd. ,,Ik kon dinsdagnacht sowieso al heel slecht slapen, ik heb lang wakker gelegen. Ik denk dat ik net weggesoest ben en dat het toen gebeurde. Ik denk dat het een uur of vier 's nachts was. Ik ben echt gered door de rookmelder." Ze heeft geen behoefte om er verder op in te gaan. ,,Ik wil rust nu."