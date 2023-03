Café ‘t Haasje in Geffen sluit deze zomer zijn deuren: ‘Lastig besluit’

Uitbaters Erny en Anja de Haas deden afgelopen zomer een ultieme oproep aan overnamekandidaten voor de zaak aan de Dorpstraat in Geffen, die toen 82 jaar in handen van de familie was. ,,Helaas is dit ons nog niet gelukt. Wij hebben na lang nadenken besloten om per 1 juli het café te gaan sluiten", melden ze aan de verschillende verenigingen die hun thuisbasis hebben in 't Haasje. Het echtpaar spreekt van ‘een lastig besluit’.