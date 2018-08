Camerabeelden tonen verdachte die explosief neerlegt, schade tot op tientallen meters rond 't Berghje in Oss

Van den Bergh nam de beelden van de bewakingscamera over op zijn telefoon, vlak voor de politie de harde schijf in beslag nam voor onderzoek. Het zijn geen heldere beelden, maar in een hoekje is duidelijk te zien hoe een persoon naar het café loopt. Drie à vier seconden later volgt een grote lichtflits, en dwarrelen witte vlokken door het beeld.



De klap was zo hard dat veel mensen in de buurt er wakker van werden. De schade is dan ook flink, zo blijkt als de politieafzetting wordt verkleind. Tot op vijftig meter rond de plaats van de explosie zijn inslagen te zien. Er zitten tientallen kleine gaatjes in de gevel, rolluiken, terrasafscheiding, schutting en zelfs twee auto's aan de overkant van de straat.



Antoine van den Bergh vraagt zich af of de persoon in beeld zelf niet geraakt is door de explosie, zo snel volgt de klap op het neerleggen van het explosief.