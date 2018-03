Ma 19 mrt: Nog twee nachtjes slapen. Al doen de strijdende politici waarschijnlijk toch geen oog meer dicht. De strijd is bijna gestreden, hun lot ligt nu in handen van ‘de kiezer’. Om het stemmen wat meer ‘jus’ te geven deden de Osse partijen de afgelopen tijd wel hun uiterste best. Ze probeerden met man en macht onze liefde te winnen.

Er werden nogal wat capriolen uitgehaald om onze aandacht te trekken. Dit waren de vijf opmerkelijkste:

1. Honger!

Liefde gaat door de maag – en door de slokdarm – dus ontbrak het niet aan bakjes koffie en bood de VVD zelfs hamburgers, broodjes gebakken ei en bier om onze (politieke) honger te stillen.

Vanmiddag staan we op de wal om gratis hamburgers en bier uit te delen, kom allemaal langs! Een foto die is geplaatst door null (@vvdoss) op 10 Mar 2018 om 6:57 PST

2. Vette honger!



De SP ging nog een stapje verder en sleepte een hele frietwagen naar de Piekenhoef in Berghem. Omdat de wijk wel een ‘cafetaria of lunchroom’ kon gebruiken. Tja, drie cafetaria’s in een dorp is inderdaad niet genoeg. Drie sportscholen straks ook niet meer als SP wint.



PS SP: Het is trakteren, niet tracteren. Al ziet lijsttrekker Marie-Therese Janssen er in deze kraam uit als een prima tractrice, hoor.

3. Weg met leegstand

In het centrum van Oss pakken politici de leegstand tijdelijk aan: VDG was de eerste met een eigen campagnelokaal in de Kerkstraat. VVD vond dat ‘winkeltje-spelen’ ook wel leuk en opende vrij snel daarna ook in dezelfde straat een eigen plek waar ook tweedehands spullen verkocht worden. En als één schaap over de dam is: ook GroenLinks én Beter Oss hebben inmiddels een eigen campagnelokaal in het centrum. O ja, en er is koffie. Behalve bij Beter Oss, daar laten ze koffie schenken over aan de horecazaken.

4. Extreme make-over

De Lithoijense Mari van Kilsdonk (CDA) trok op een hele andere manier de aandacht van de meute. Hij zal vast wel even gebaald hebben toen hij voor het eerst zag dat zijn verkiezingsposter een metamorfose had ondergaan met daarop zwarte tanden en opvallende snor, maar hij gaf er een positieve draai aan en nodigde alle semi-kunstenaars uit om zijn portret een frisse opknapbeurt te geven. Hij maakte er zelfs een wedstrijd van: wie maakt de mooiste Mari?

5. Geknipte politicus?

En over opmerkelijke metamorfoses gesproken: Dolf Warris (GroenLinks) is amper nog herkenbaar. Zijn signatuurlokken gingen er afgelopen weekend af voor het goede doel.