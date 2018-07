Carolien van de Camp koninklijk onderscheiden voor inzet voor Lithoijense jeugd

Staking Maasveren: eindelijk weer contact tussen FNV en werkgever

8 juli LITH – Een lichtpuntje in het conflict tussen FNV Havens en de stichting Maasveren. Na weken van radiostilte is er namelijk weer contact tussen de strijdende partijen. Afgelopen weekend ontving de vakbond een brief van de Maasveren die mogelijk aanleiding biedt om weer om tafel te gaan. FNV Havens onderzoekt nog of en hoe het op de brief wil reageren.