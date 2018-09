Chauffeur 'dollemansrit' Oss krijgt vanmiddag strafeis justitie te horen

OSS/DEN BOSCH - Was het een 'ongeluk' of het min of meer logische gevolg van een dollemansrit door een beschonken chauffeur? De rechtbank in Den Bosch buigt zich dinsdagmiddag over de geruchtmakende aanrijding die zich in de oudjaarsnacht aan de Berghemseweg in Oss voordeed.