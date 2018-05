Code oranje zorgde vooral voor veel overlast in Hedel, Oss en Rijen

In Hedel heeft een dik uur flink geregend en kwamen meerdere straten onder water te staan. Afgewaaide takken lagen her en der op de weg. Meerdere bomen vielen om. Door het vele regenwater is het dak van fruitbedrijf De Groot Fresh Group langs de A2 ingestort. De constructie was over een flinke lengte verzakt. Er waren gelukkig geen gewonden gevallen, maar de schade is groot.



Transportbedrijf Van Geffen moest het water uit de garages pompen. En bij de Poolse supermarkt aan de Voorstraat lekte het water door het plafond naar beneden. De eigenaar wist het lek gelukkig snel te dichten.



Ook Transportbedrijf Van Opzeeland op het Hedelse bedrijventerrein De Kampen is getroffen. Daar zijn delen van het platte dak ingestort en is er veel water naar binnengestroomd.