Coffeeshop De Jungle in Oss weer open na beschieting; vermoedelijk automatisch wapen gebruikt

Brandweer Brabant-Noord is iets sneller geworden, maar nog altijd veel langzamer dan gemiddeld

9:49 DEN BOSCH - De brandweer in Brabant-Noord deed er vorig jaar gemiddeld 9,4 minuten over om naar de plaats van een brand of ongeluk te rijden. Dat is een fractie sneller dan vorig jaar, maar nog altijd twee minuten langzamer dan het landelijk gemiddelde van 7 minuten en 42 seconden.