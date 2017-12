Collega's (en haar moeder) zijn apetrots op Lilian Marijnissen: 'Ze is een natuurtalent'

Man die medebewoonster Verdihuis probeerde te doden, terug naar kliniek

13:43 DEN BOSCH/OSS - De 29-jarige psychiatrische patiënt die is veroordeeld omdat hij in 2014 een medebewoonster van het Verdihuis in Oss probeerde te doden, zal opnieuw een klinische behandeling moeten ondergaan. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch in een vervroegde uitspraak.