Collega's van alle Osse basisscholen steunen docenten Korenaer bij hun tocht naar herdenkingsplek

Video Massale rouw in Oss: 'Je hoeft geen kinderen te hebben om hier intens mee te leven'

13:37 OSS - Een jonge weduwe met twee zoontjes in de leeftijd van de slachtoffers, een kozijnenzetter uit Dordrecht die toevallig in de buurt is, leerlingen van een praktijkschool die hun medeleven in tekeningen weergeven: daags na het verschrikkelijke ongeval op het spoor in Oss stromen nog steeds mensen toe om uiting aan hun rouw te geven.