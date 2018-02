Column: Toiletcrisis tijdens carnaval

Woe 14 feb: Hè, zo. Vier (of vijf) dagen hossen zitten er op. Heerlijk, dat carnaval. Gewoon even lekker meeblèren op foute muziek – ja, de repro van De Luizenmoeder kunnen we al bijna niet meer horen – en een heel lang weekend friet, worstenbroodjes en eieren eten.

En hoewel het in die zin geen andere carnaval was dan in 2016 of 2015, heb ik me dit jaar wel ergens over verbaasd. Toiletten. Die veranderen tijdens carnaval altijd in een slagveld.

De vloer is op een of andere manier altijd kletsnat, de wc’s zijn vaak verstopt en of je toiletpapier hebt of niet is vaak een spelletje roulette. O ja, en met carnaval kunnen deuren plots niet meer op slot, worden spiegels verwijderd om wachttijden bij de dames te beperken en is er amper een handdoekje om je handen af te drogen.

Begrijpelijk hoor en ook niets nieuws, maar wat het allerergste is: die wachtrijen. Vooral bij de damestoiletten. En echt, van wachtrijen gaan (dronken) mensen gekke dingen doen. Ik heb mensen zien vechten om een plekje in de rij en een dame in een plasgoot van het herentoilet zien zitten. En dames die ‘graag voor willen want ze moeten zo nodig’. Joh, nee kom maar hoor, ik sta toch maar voor mijn plezier in die rij. Gekkenhuis.

Maar waar ik me het meest over heb verbaasd is het gedrag van De Man in tijden van toiletcrisis. Op een enkele carnavalslocatie kwam het dit jaar voor dat mannen en vrouwen sámen in een rij moesten staan om het toilet te bereiken. ,,Maar ik ben een man”, zeiden de mannen dan, ontdaan omdat ze moeten wachten.