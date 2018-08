Communicatiefoutje: wegwerkers asfalteren over kunstwerk in Oss' park heen

Niet één maar vier nieuwe horecaba­zen voor Groene Engel in Oss

16:29 OSS - Niet één, maar vier medewerkers van de Groene Engel in Oss nemen de taken over van horecabaas Martijn van der Pas. Hij vertrok in juli al na een halfjaar bij het cultuurpodium, waar hij zijn draai niet kon vinden. De drukte én de druk van buitenaf speelden daarin een rol. Door de verantwoordelijkheid voortaan bij vier mensen neer te leggen, hoopt de Engel de horeca naar een hoger plan te tillen.