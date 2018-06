Concert om nooit te vergeten: metalband Volbeat poseert met 'snelle planga' van Brabantse superfan

LITH/UTRECHT – Zijn gloednieuwe zonnebril is hij voorgoed kwijt, maar muziekliefhebber Ferry Cornelissen is wel een onvergetelijke ervaring rijker. Tot zijn grote verbazing zag de 27-jarige leraar uit Lith dat Volbeat, een van zijn favoriete bands, op sociale media aan de haal is gegaan met zijn ‘snelle planga’ . ,,Dit is voor mij echt de kers op de taart.”

Of hij ervan baalt dat hij zijn bril kwijt is? ,,Welnee, dit is toch veel gaver? Ik heb die bril meer als geintje gekocht op een festival in België. Toen ik gisteren in de rij stond voor het concert in Utrecht realiseerde ik mij opeens dat ik dat ding nog bij mij had. Vergeten in de auto te leggen. Ach, dan houd ik dat ding wel tijdens de show op mijn hoofd. Er zat niet echt een gedachte achter.”

Twee meter afstand

Zoals het een echte fan betaamt staat Cornelissen ruim voor aanvang helemaal vooraan, vast gekluisterd aan het hek. Deze plek pakt niemand hem meer af, denkt hij. Op slechts twee meter afstand ziet hij een van de grootste metalbands ter wereld aan het werk. ,,Ik had vooral met de gitarist geregeld oogcontact”, vertelt de Lithenaar. ,,Halverwege het concert viel het hem op dat ik dat gekke brilletje op mijn hoofd zat zitten. Hij moest er erg om lachen.”

Deze gitarist, Rob Caggiano, staat erom bekend dat hij vaak loopt te dollen met fans op de eerste rij. Zo ook in Utrecht: hij richt zich tot Cornelissen, buigt voorover, en neemt zijn brilletje dan van hem over. Daar loopt hij even mee te klooien. ,,Alleen dat vond ik al fantastisch”, glundert de Lithenaar.

Volledig scherm Zanger Michael Poulsen van Volbeat © EPA

Een gat in de lucht

Na afloop van het concert komt de fotografe van Volbeat het podium op. Ze zet de ‘snelle planga’ op haar hoofd en maakt er verschillende selfies mee, die ze meteen op haar Instagram zet. Later op de avond verschijnt er op het sociale platform ook een foto van de drummer van Volbeat, met hetzelfde brilletje van Cornelissen op zijn neus. ,,Even The Dark Lord enjoys them”, zo valt te lezen bij de foto.

Als Cornelissen die foto voorbij ziet komen, springt hij een gat in de lucht. ,,Echt geweldig, die drummer is namelijk een ontzettende baas. Heel grappig dat mijn brilletje nu op deze manier de wereld overgaat.” Ondertussen heeft de fanatieke metalhead contact gehad met de fotografe van Volbeat. ,,Ze gaat er goed voor zorgen, heeft ze me beloofd. Ik ga de band nog een aantal keer zien de komende tijd, wie weet duikt dat ding nog wel ergens op.”

Opvolger Metallica

Volbeat is een van Denemarken afkomstige metalband die in sneltreinvaart de wereld aan het veroveren is. Ze verkopen overal ter wereld stadions uit en stonden maandag per hoge uitzondering in de TivoliVredenburg voor een intiem concert. Critici zien Volbeat als de gedoodverfde opvolger van Metallica.

,,De muziek die zij maken spreekt heel veel mensen aan”, weet Cornelissen. ,,Ze combineren Metallica met de aanstekelijkheid van Johnny Cash en Elvis en zorgen ook nog eens voor een lekker hard gitaargeluid. Ik kan er geen genoeg van krijgen.”