Crisiscommunicatie Stint is volgens het boekje: 'Razendknap'

'Razendknap', oordeelt Lars Walder van Bijl PR, een Rotterdams communicatieadviesbureau. In een column schrijft hij dat Renzen een pluim verdient voor de manier waarop hij tot nu toe heeft gecommuniceerd over de tragedie. Renzen legt de nadruk op de emotie, op het verlies van de nabestaanden. 'Geen geklets over zijn eigen bedrijf dat ongetwijfeld in zeer zwaar weer terechtkomt' en 'vanuit het hart' aldus Walder, die de reacties van de Stint-directeur de enige juiste vindt die het bedrijf op dat moment had kunnen geven.

Slachtoffers eerst

,,We weten nog niet wat de oorzaak was, maar op basis van wat we nu weten, heeft het bedrijf goed gehandeld'', zegt ook Jos Hornikx, universitair hoofddocent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. ,,Het meest opvallende is dat de directeur heel snel ter plaatse is gekomen. Dat is een hele belangrijke regel die niet altijd wordt toegepast. Slachtoffers eerst, dan pas de reputatie.''

Het voornaamste bij crisiscommunicatie is volgens Hornikx het wegnemen van gevaar en geruststellen. ,,Dat is hier gebeurd. Alles wat het bedrijf deed na de ramp was gericht op hulp. En ze waren transparant, dat is ook heel belangrijk.'' Hij doelt daarmee op het feit dat Stint-eigenaar Renzen meteen aangaf dat er voor zover hem bekend geen gebreken zitten aan de Stint, maar dat ze alle medewerking verlenen aan onderzoek.

Maar aangeven dat er voor zover bekend geen gebreken zijn, kan ook worden opgevat als afschuiven. ,,Klopt, maar dit was zo ernstig, dat mensen toch íets willen weten. Waar heb je als lezer iets aan? Niet aan 'we zoeken het uit''', aldus Hornikx. ,,Dit bedrijf wekt de indruk dat ze het heel erg vinden wat er is gebeurd, dat ze betrokken zijn en dat ze er alles aan willen doen om te helpen. Terwijl het voor een bedrijf het meest logisch is om te zeggen dat er niets aan de hand is met het product. Stint handelt hier tegen het bedrijfsbelang in, en dat is verstandig.''