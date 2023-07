Dak grotendeels ingestort bij grote brand in oude school in centrum van Oss: ‘Dit pand verdient het om behouden te blijven’

MET VIDEOOSS - Een felle brand heeft zondagochtend het oude gebouw van de mavo Sint Jan aan de Koornstraat in het centrum van Oss flinke schade aangericht. Een flink deel van het dak werd in de as gelegd. Vanwege de flinke rookontwikkeling werd er een NL-alert verstuurd. Rond negen uur was de rook grotendeels weg, even voor half tien was de brand meester. Hoe het nu verder moet met het monumentale pand is nog zeer de vraag. ,,Dit is een prachtig pand dat het zeer verdiend om behouden te blijven.‘’