Dansen in een gele onderzeeër bij Strooipop in Geffen

19:43 LITH - Met twee keer zoveel deelnemers als vorig en drie oud-wethouders in het water ging zaterdagmiddag de KWF-zwemtocht in Lith van start. Twee kilometer in het open water met als doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor kankerbestrijding. Het resultaat was meer dan 6.000 euro.