De friettent is Nederlands erfgoed, maar er verandert iets: waarom fenomeen Lepoutre zijn zaken verkoopt

Zelfverze­ker­de Luuk Appelhof is de nieuwe voorlees­kam­pi­oen van Oss

OSS - Het boek Verdacht van Carry Slee gaat over een overval op een juwelier: basisscholier Luuk Appelhof las er zo goed uit voor dat hij voorleeskampioen is van Oss. ,,In zo’n spannend boek word je totaal meegenomen. Je voelt je net de hoofdpersoon.”