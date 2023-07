De geest van Thekes leeft voort in kloppend hart van Herpen, dat een andere uitbater krijgt

TOP Oss verliest in oefencam­pag­ne van Belgische eersteklas­ser STVV: 3-1

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is TOP Oss in de tweede oefenwedstrijd tegen een nederlaag aangelopen. Achter gesloten deuren was het Belgische STVV dinsdagmiddag met 3-1 te sterk.