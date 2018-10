De hele herfstvakantie wordt er geknutseld in stadshart Oss

Osse raad dwingt college van B en W brief te sturen naar staatsse­cre­ta­ris over soepeler kinderpar­don

16:57 OSS - ,,We moeten als gemeentebestuur ophouden ons met allerlei landelijke onderwerpen te bemoeien." Met deze woorden gaf burgemeester Wobine Buijs donderdagavond te kennen dat het Osse college van B en W geen zin heeft om een brief over een soepeler kinderpardon naar de staatssecretaris van Justitie te schrijven. Een meerderheid van de gemeenteraad dwingt het college echter om dat toch te doen.