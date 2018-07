De Kantsingel krabbelt op: Zeker vier bedrijven naar voormalig Philips-terrein in Oss

Zoektocht naar geesten op de Maashorst levert Osse debuut als auteur op

18 juli OSS - 'Verschijning', zo heet het eerste boek dat Joany de Vries uit Oss dit najaar uitbrengt. Het is het resultaat van een schrijfwedstrijd, die ze vorig jaar won. In het boek gaat een jonge vrouw in de Maashorst op zoek naar geesten.