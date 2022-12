De lichtsculpturen van Nijmegen: zo zien ze er dit jaar uit

Dat is natuurlijk niet zo. De lichtsculpturen kwamen naar Nijmegen toen ook het openbare leven in Nederland plat lag als gevolg van de internationale coronapandemie. Twee jaar geleden is het alweer, een wandelroute in de open lucht: dat kon nog wél.

In de winter van 2020 werden de beelden nog vernield. Was het de frustratie? Misschien. Hoe dan ook waren er een jaar later weer beelden. En dit jaar weer. Negen zijn het er, in totaal. Het hert is er weer, er is een kerstbal, een kerstboom. Dit jaar is ook een muziekquiz onderdeel van de route.