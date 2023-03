De mensen die het afval náást de container zetten, zijn blijkbaar de nette mensen

DESO: de stormachti­ge opkomst, de diepe val en de lange nasleep van een voetbalwon­der

DEN BOSCH/OSS - De beste amateurclub van Oss, spelend op het hoogste niveau. Dat was de droom van Berry van der Horst. Hij stak kapitalen in DESO om dit te bereiken. De droom spatte in 2017 ruw uiteen. Zijn nabestaanden kampen nu nog met de nasleep.