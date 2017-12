De Osse Unox-fabriek draait weer op volle toeren: een uniek inkijkje

OSS - Na de staking van vorige maand draait de Osse Unox-fabriek weer op volle toeren. Geen moment te vroeg, want met de winter in aantocht is de vraag naar rookworst en erwtensoep groter dan ooit. Een uniek kijkje in de keuken van de meest besproken vleesfabriek van Nederland.

Het gemiddelde personeelslid is 52 jaar oud, 29 jaar in dienst en komt uit Oss of directe omgeving. Je zou het bijna een familiebedrijf kunnen noemen. Elke werknemer lijkt wel een opa, neef of broer te hebben met een verleden binnen het bedrijf. Juist die lange traditie maakt dat het personeel trotser is dan in een willekeurige andere vleesfabriek.

Het deed de driehonderd werknemers daarom extra veel pijn toen Unilever afgelopen zomer aankondigde de fabriek over te doen aan concurrent Zwanenberg. Feitelijk verandert er aan hun werkzaamheden niets, maar toch voelt het niet goed. Alsof ze door de baas aan de kant worden gezet. Over de arbeidsvoorwaarden werden de werkgevers en vakbonden het daarna niet eens, met vorige maand een staking tot gevolg. De actievoerders kregen grotendeels hun zin en inmiddels is de rust wedergekeerd in de fabriek aan de Molenweg. Tot grote blijdschap van iedereen die je ernaar vraagt.

,,Staken is voor niemand leuk, maar het was nodig”, zegt Henry Barten, 26 jaar in dienst. ,,We staan met z’n zessen op deze afdeling en die jongens ken ik door en door. Dit team en het product dat we samen maken, dat maakt me trots.”

,,Onze voorouders hebben dit merk groot gemaakt”, vult collega Albert Klösters aan. ,,Natuurlijk ga je dan met trots naar je werk en doe je er alles aan die naam hoog te houden. Zelfs als ik op vakantie ben, vertel ik iedereen dat ik bij Unox werk. Het hoort bij mij.”