De paasbrunch bij Van der Valk, achter de schermen: 'Er moet dadelijk wel even gas gegeven worden'

Bomvolle kerk in Berghem geniet van reprise 'Passie voor Pasen'

31 maart BERGHEM - Iets later dan de geplande aanvangstijd begint de reprise van de voorstelling 'Passie voor Pasen'. De parochiekerk Sint Willibrordus in Berghem is de locatie van deze voorstelling. In 2017 vond in Natuurtheater Hoessenbosch de première plaats. Van deze opvoering werd een dvd vervaardigd.