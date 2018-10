De stad komt wel heel erg dichtbij

Kerstver­haal na Oss en Den Bosch nu ook in Uden

Na Oss en Den Bosch brengt zangsschool BrabantTalent het Kerstverhaal dit jaar ook in de Kruisherenkapel in Uden. Het authentieke verhaal wordt vertelt met teksten en liedjes van deze tijd. De voorstelling is vergelijkbaar met de tv-uitzendingen van The Passion.