De Stad Van... Manuel Eleonora

Met zijn groene lokken is hij zeker een opvallende verschijning. Manuel Eleonora (26) danst en zingt. Met dit virus werd hij besmet toen hij als jochie met zijn ouders live de History Worldtour van Michael Jackson zag. Ook vlogt Manuel over zijn dagelijks leven. Op 31 maart heeft hij zijn eerste theateroptreden in De Lievekamp. Manuel komt met vier broers en een zusje uit een behoorlijk (voetbal)gezin. Manuel mag dan geboren en getogen zijn in Oss, zijn moeder komt uit Vlaardingen en zijn pa van Curacao. Ooit hoop Manuel internationaal door te breken en de bühne van het Ziggo Dome te bereiken.

Restaurant/café



,,Frans van der Schoot. Daar kom ik nu best vaak. Ik vind de spareribs daar echt lekker. Dansen doe ik in café Rebel of bij De Lollipop, dat zijn wel mijn favorieten."

Winkel

,,De Sport2000, dat vind ik een mooie winkel. Daar kom ik graag met mijn vader. Hij is een echte sportman. Met mijn zusje kom ik vaak bij stoffenzaak Swanenberg. Dan zoeken we iets om een jasje of ander kledingstuk op te pimpen, mijn zusje kan dat goed. Ze volgt ook een modeopleiding."

Mooiste plek

,,De tennisbaan op Ussen, dat is een fijne plek. Daar komen we regelmatig met het gezin om te voetballen of te tennissen. En de Groene Engel, vind ik ook een mooie plek. Hier kom ik weleens voor jamsessies, het is een mooie plek om andere muzikale mensen te leren kennen."

Mooiste herinnering

,, Een hele mooie herinnering is het verrassingsoptreden dat ik mocht verzorgen tijdens Come Out & Play in 2015. Het was heel gaaf om voor zoveel mensen te mogen dansen. Ik word daar nog steeds op aangesproken, echt heel leuk."

Op de schop

,,Oss mag wel van die dorpsmentaliteit af en mag van mij meer concurreren met steden als Eindhoven of Den Bosch. Het is toch echt een stad. Wat ik bijvoorbeeld jammer vind is dat cafés hier maar tot een bepaalde tijd open mogen zijn. Er is maar één kroeg tot vier uur open, dat mogen er van mij meer zijn."

Eeuwig zonde

,,Het is zonde dat het toerisme in Oss niet meer gepromoot wordt. Museum Jan Cunen is bijvoorbeeld echt een hele mooie plek, dat zouden meer mensen van buiten Oss moeten weten. Er is veel cultuur en historie hier, dat zouden we wel meer uit mogen dragen."

Ontspanning

,,Een avondje café Rebel. Lekker dansen en een cocktail drinken, al ben ik trouwens niet zo'n drinker. Nee, ik heb geen alcohol nodig om te dansen."

Oss in één zin