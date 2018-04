De typiste in Oss mocht ook een man zijn

Overval op Osse vleesfraudeur Willy Selten (48) en zijn vrouw, daders ervandoor met zijn Mercedes

9:00 OSS/DESSEL – Vleeshandelaar Willy Selten is afgelopen weekend overvallen in zijn huis in het Belgische Dessel. De daders gingen er met geld en zijn Mercedes vandoor, zonder sporen na te laten. Volgens de Gazet van Antwerpen werden de Ossenaar en zijn vrouw mishandeld.