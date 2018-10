De verkering van Greet en Driek kwam na dansje in Oss

BERGHEM - Het was onlangs alweer 60 jaar geleden dat Driek en Greet van Veghel-Nelissen voor de kerk trouwden. Een paar maanden geleden ontvingen ze daarvoor al een felicitatie van de koning en van de commissaris van de koning. Deze week ontvangen ze die van burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.

In de winter van 1953 gingen Driek en Greet dansen bij Tiny Janssen in de Kromstraat in Oss. Zo kon het gebeuren dat de twee elkaar ontmoetten. Ze kregen al snel verkering.

Toen het koppel vier jaar bij elkaar was, begon Driek met het bouwen van een huis in de Sportstraat. Op 27 september 1959 kwam het eerste zoontje van het koppel hier ter wereld. Hij overleed een paar maanden later, tijdens de kerstnacht.

Driek heeft vroeger veel gewerkt. Hij was opzichter bij bouwvereniging St.-Willibrordus in Oss. Hij was in zijn vrije tijd 26 jaar raadslid van Berghem, waar hij acht jaar wethouder was. Bij zijn afscheid werd hij onderscheiden met de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.