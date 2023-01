De vleermuis is terug van weggeweest: 150 stuks gezien tijdens wintertelling in omgeving Nijmegen

OOIJ - De vleermuis is weer helemaal terug van weggeweest. In de jaren 70 werd het dieptepunt bereikt, toen in de regio Nijmegen ’s winters nog maar enkele tientallen vleermuizen werden geteld. Maar anno 2023 zijn er weer een kleine 150 gezien tijdens de wintertelling.

Dat we dat weten, is te danken aan enkele vrijwilligers zoals Wouter Helmer, die aan het begin van elk jaar op pad gaan om te tellen. Vroeger telden ze op grote en kleine vindplekken, zoals bijvoorbeeld de Kruittoren en de grot in het Kronenburgerpark in Nijmegen.

Maar de laatste jaren beperken ze zich tot vier grote winterbivakken van de vleermuis: de oude steenovens Staartjeswaard (Beuningen) en Groenlanden (Ooij), de ruïne Klaverland (oude steenoven bij Millingen) en de kelders van de Limoskazerne in Nijmegen. Objecten die voor het publiek gesloten zijn om de kwetsbare vleermuizen niet te verstoren.

Achter een balk

,,Op die kleine plekken ging het vaak maar om een enkele vleermuis”, zegt Helmer. ,,Op de grotere plekken om tientallen, waarbij aangetekend moet worden dat je in een oude steenfabriek een derde tot de helft niet ziet. Die zitten achter een balk of in een holte achter stenen.”

Helmer – medeoprichter van de natuurstichting Ark – begon dik veertig jaar geleden met onderzoek en bescherming van vleermuizen rond Nijmegen. ,,Maar tegenwoordig ga ik nog maar één dag per jaar op pad om ze samen met anderen te tellen.”

Zo ging dit jaar de Groesbeekse natuurliefhebber Jan Jacobs als vierde man mee op pad. ,,We hebben er minder geteld dan verwacht”, zegt hij. ,,Dat kwam omdat het te warm was voor de tijd van het jaar. Dan worden ze wakker en gaan ze jagen op insecten. Als het weer kouder wordt, dan zoeken ze de kelders weer op. We hebben er wat minder gezien dan vorig jaar, maar in zijn algemeenheid neemt het aantal vleermuizen toe.”

En dan heeft hij het over grootoorvleermuizen, franjestaarten, baard- en watervleermuizen maar ook over andere dieren als lichte aardslakken en dagpauwogen. Ze werden, om precies te zijn, voor de 43ste keer geteld, in de winter van 2020/2021 is niet geteld vanwege corona. ,,We tellen al enkele jaren zo tussen de 100 en 150 vleermuizen in hun winterkwartieren”, zegt Helmer.

Landbouwgif

Het dieptepunt in de jaren 70 van de vorige eeuw lag volgens Helmer onder meer aan het feit dat er toen nog veel meer landbouwgif, waaronder DDT, gebruikt werd. ,,Vleermuizen staan aan de top van de voedselketen en zijn daar erg gevoelig voor. Inmiddels wordt er minder gif gebruikt, maar worden er ook maatregelen genomen om de vleermuizen te beschermen. Holle bomen worden gespaard en bij bijvoorbeeld verbouwingen wordt er tegenwoordig meer rekening gehouden met vleermuizen op zolders in de spouw.”

