Den Haag mist het Osse theater nu al: ‘Schaamdoos aan zee’ is in de harten gesloten

Mike T. (24) ontkent schop in gezicht tijdens feest in Uden: OM eist celstraf voor poging doodslag

DEN BOSCH/UDEN - Jordi van den B. (27) uit Volkel hield tijdens een feest in een loods in Uden in juli 2021 een man in een wurggreep tot deze het bewustzijn verloor. Mike T. (24 ) uit Odiliapeel) trapte dit slachtoffer vervolgens in het gezicht, terwijl hij op zijn rug op de betonnen vloer lag. Dat zei het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Den Bosch.