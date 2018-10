Derde verdachte aangehouden van aanslagen in Oss

OSS - De politie heeft zaterdagmiddag opnieuw een aanhouding verricht in het onderzoek naar de reeks gewelddadige incidenten in de regio Oss, onder meer op café 't Berghje. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De man werd zaterdag kort na het middaguur in Maarsbergen opgepakt door een arrestatieteam. De recherche was al op zoek naar de man die, net als een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vast woonadres, al eerder in beeld kwam als verdachte.

Explosies

De incidenten betreffen een explosie op 15 augustus bij café 't Berghje aan de Berghemseweg in Oss. Daar ontplofte een zwaar explosief, met grote schade tot gevolg.

Een half jaar eerder, op 20 februari, werd een auto in brand gestoken voor een woning in de Asterstraat in Oss. Enkele dagen later, op 24 februari, werd bij de voordeur van diezelfde woning brand gesticht. In beide gevallen werden zelfgemaakte brandbommen gebruikt.

De bewoners waren de ouders van Bianca van der H., de weduwe van de in 2008 geliquideerde Hans van Geenen. Bij beide aanslagen op de woning raakte niemand gewond.

Aanslag Haarlem

De twee brandstichtingen in Oss hadden verband met een aanslag in Haarlem. Daar werd op zondagochtend 25 februari omstreeks 02.00 uur in de nacht brand gesticht bij een woning aan de Basilicumstraat. De daders gooiden een brandbom over een schutting vanaf het Salieveld naar de woning en deze ontplofte. De bewoners waren in de woning aanwezig, maar niemand raakte gewond.



Op donderdag 13 september was er nog een poging tot brandstichting bij een woning aan de Aengelbertlaan in Oss. Op zondag 16 september volgde nogmaals een poging, die ditmaal slaagde. Het huis vloog in brand. De bewoner bleef ternauwernood ongedeerd, maar twee honden overleefden de brand niet.

Volledig scherm Bij de brand in de woning aan de Aengelbrechtlaan kon de bewoner ontsnappen, maar kwamen twee honden om. © Gabor Heeres Volledig scherm Onderzoek na de explosie bij café 't Berghje in Oss. © Charles Mallo

Eerdere aanhoudingen

De Arnhemmer en de Roemeen werden afgelopen vrijdag bij een actie op een vakantiepark in het Limburgse Belfeld opgepakt. Bij een doorzoeking van het vakantiehuisje werden meerdere vuurwapens gevonden en een aanzienlijke hoeveelheid drugs, net als duizenden euro’s aan contanten. In verband met die vondst werd ook een 25-jarige Roemeense vrouw aangehouden.