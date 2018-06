DESO-bestuur en schuldeiser Van der Horst zien elkaar in de rechtbank

Bromfiet­ser maakt lelijke smakkerd in Oss

13:07 OSS - Een bromfietser maakte woensdagochtend in Oss een lelijke smakkerd nadat hij zijn voorwiel verloor. Het ongeluk gebeurde in de Lievekamplaan. De bestuurder, een jongeman, moest met een hoofdwond en schaafplekken naar ziekenhuis Bernhoven in Uden. De bromfietser hield vermoedelijk een hersenschudding over aan het ongeval.