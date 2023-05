Bossche Zoete Lieve Moeder moet dit jaar al vroeg naar buiten: ‘Eens maar nooit weer’

DEN BOSCH - ,,We hadden die blauw-witte vlag voor Maria vandaag al op moeten hangen, maar het is pas april. Ik heb er ook niet aan gedacht.” Thea en haar partner Ton uit Den Bosch zien zondagavond hoe de stoet voor de Maria Ommegang door het centrum van Den Bosch zich rond kwart voor acht bij de Sint-Jan in beweging zet.