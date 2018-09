Dialyse in een Ravensteinse 'huiskamer'

In Ravenstein zit sinds zeven jaar Dialysecentrum Ravenstein. Hier, een beetje verstopt op het bedrijventerrein, kunnen nierpatiënten in een huiselijke omgeving dialyseren. En dát, zo stelt directeur Daan Hollander, is heel fijn als je drie keer per week vier uur lang aan een apparaat gekluisterd bent. Het geeft je minder het gevoel patiënt te zijn. Hollander, die tevens internist-nefroloog (nierspecialist) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is, zette het centrum op.