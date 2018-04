Dief brengt gestolen geld zelf terug naar Osse snackbar, mét een extraatje

De dief bracht maandagavond een bezoekje aan de snackbar aan de Osse Leeuwerikstraat. Toen niemand keek, pakte hij snel een potje geld van de toonbank en stak de inhoud in zijn zak. Daarna ging hij er vandoor.

De centjes waren eigenlijk bedoeld voor het goede doel. Scholier Sander van Woezik haalt met het potje namelijk geld op voor KWF. Later dit jaar doet hij voor hetzelfde doel ook mee aan Alpe D'HuZes.

Videobeelden

Van Woezik was dan ook verbolgen toen hij in de loop van deze week hoorde dat het geld gestolen was. Gelukkig voor hem bleek de diefstal vastgelegd door een bewakingscamera. Op de beelden is de dader haarscherp te zien. In de hoop zijn identiteit te achterhalen, besloot Sanders vader Patrick de video donderdagavond op Facebook te zetten. Binnen een paar uur waren de beelden 17.000 keer bekeken en honderden keren gedeeld.

Van verschillende kanten werd Van Woezik daarna getipt over de identiteit van de dader. Op vrijdagochtend deed hij bovendien aangifte. Vrijwel gelijktijdig liep de dief opnieuw De Leeuwerik binnen. Dit keer om het gestolen potje terug te brengen. Hij had er een extra briefje van 20 euro bijgestopt. Of de dief simpelweg spijt had van zijn actie óf dat hij geschrokken was van de video op Facebook, is niet helemaal duidelijk.

Goede afloop

Patrick van Woezik is in elk geval blij met de goede afloop. Hij heeft de veelvuldig gedeelde video dan ook weer verwijderd. ,,Van het geld dat hij heeft meegenomen, had de dief nog geen frietje kunnen kopen", zegt hij. ,,Dus ik begrijp echt niet waarom iemand zoiets doet."