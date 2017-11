Dienst die blunderde met mestfabriek is 'nieuwe zorgenkindje' van Brabant

OSS/DEN BOSCH - De Omgevingsdienst Brabant Noord, die opzichtig blunderde met de Osse mestfabriek, is 'het nieuwe zorgenkindje' van de provincie aan het worden. Dat stelt statenlid Hagar Roijackers (GroenLinks). Ze wil een stevig onderzoek naar het functioneren van de dienst die ook voor 16 gemeenten in Noordoost-Brabant werkt.

Roijackers betwijfelt of de dienst met tweehonderd medewerkers en kantoren in Den Bosch en Cuijk wel voldoende toegerust is op haar taak: ,,Ik denk dat dat niet het geval is. Het is niet leuk om dit aan de orde te stellen, want het gaat ook om mensen. Maar hier moet echt naar gekeken worden.'' Tot zo'n onderzoek zou overigens op een hoger niveau besloten moeten worden. Het provinciebestuur kan er wel op aandringen.

GroenLinks wil de kwestie vrijdag 1 december aan de orde stellen in de vergadering van Provinciale Staten. Directe aanleiding is de zeperd met de mestfabriek in Oss. Vrijdag werd bekend dat een hoger beroep in deze gevoelig liggende zaak mislukt is door een simpele fout van de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Vervangen

Brabant kent sinds 2015 drie regionale omgevingsdiensten. Die verzorgen onder andere de milieuvergunningen en controleren ook de naleving. In 2016 en 2017 was er al veel bestuurlijke kritiek op de nieuwe organisaties. In West-Brabant werd zowel de directeur als de bestuursvoorzitter (de burgemeester van Aalburg) vervangen.