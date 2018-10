Dierenzegen bij Megense franciscanen

Geen plan ECO voor windmolens; Oss gaat met andere partijen praten

9:46 OSS - Energiecoöperatie Oss (ECO) is er niet in geslaagd om op tijd een plan in te dienen voor de bouw en exploitatie van twee windmolens bij bedrijventerrein De Geer in Oss. ECO had tot 1 oktober de tijd gekregen, maar bleef in gebreke. De gemeente gaat nu met andere partijen aan tafel.