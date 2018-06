Dieven nemen duizenden euro's mee bij inbraak op Osse school TBL

Bevalling Bevallings­coach Betine van Norden: 'Zwangere vrouwen worden bang gemaakt'

6:00 OSS - Het beeld dat mensen hebben van bevallingen is vaak véél te negatief, vindt Bertine van Norden uit Oss. Ze is Doula, bevallingscoach, de tweede alweer in Oss, en startte onlangs met een maandelijkse avond voor zwangere vrouwen.