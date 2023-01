Dit waren de juiste antwoorden van de nieuwsquiz over 2022

De grote Gelderlander nieuwsquiz 2022, die op 24 december in onze kerstbijlage stond, bevatte een paar flinke instinkers. Toch wisten veel lezers de juiste antwoorden op de vragen die wij over het nieuws stelden. Een handjevol deelnemers had zelfs alles goed. Zij wisten wél hoe vaak Tante Rikie Festivaldirectrice van de Zwarte Cross is geweest

Op vraag 9, over Tante Rikie, beten veel deelnemers namelijk hun tanden stuk. Zij dachten dat Riki 25 keer de officieuze festivaldirecteur is geweest van festival Zwarte Cross. De telling is echter wat in de war gebracht door de coronacrisis waardoor het festival tweemaal niet doorging. Uiteindelijk blijft Rikie steken op 24 edities, dat was dus het juiste antwoord.

Bijna vijfhonderd mensen deden mee aan de quiz van De Gelderlander met allerlei vragen uit het afgelopen nieuwsjaar. De meesten lezers deden mee via de website en de app op hun telefoon, 44 mensen stuurden hun inzending uit de krant in op papier.

Vraag over verwarde man bleek het makkelijkst

De makkelijkste vraag bleek de vraag over de man die op een trolleybus was geklommen op Arnhem Centraal. Dat was de reden dat het busverkeer in de stad er urenlang uit lag. Ongeveer 90 procent van de deelnemers had deze vraag goed.

Uit de deelnemers die alles goed hadden, zijn drie prijswinnaars gekozen. Het gaat om Marja Ankone, Rosanne van Klaveren en M. Lamers. Gefeliciteerd! Zij krijgen vanzelf bericht.

De vragen met de juiste antwoorden vind je hieronder.

1. Bestuurlijke regels in Gelderland worden steeds meer overtreden, zo bleek in februari. Wat is er aan de hand

C: Wethouders wonen steeds vaker niet in de gemeente waar ze werkzaam zijn.

2. De Achterhoek heeft zich het afgelopen jaar verzet tegen de komst van een nieuwe goederenspoorlijn die Rotterdam met Noord-Duitsland moet verbinden. Wat is de naam van deze spoorlijn?

B: Noordtak.

3. Nijmegenaar Mike Foppen deed op 20 november 43.21 minuten over de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Hoeveel seconden bleef hij verwijderd van het Nederlands record op de 15 kilometer?

C: 8 seconden.

4. Welke Arnhemse topkok stopt ermee?

B: Estee Strooker.

5. Het Winterswijkse Gerrit Komrij College kwam dit jaar landelijk in het nieuws nadat een aantal ouders een petitie was begonnen. Waar was deze petitie tegen gericht?

C: De komst van een tweede regenboogtrap.

6. Onrust bij veel binnenstadbewoners in Doesburg. De gemeente wil iets veranderen komend jaar, maar wat?

B: Binnenstadbewoners met een garage of oprit krijgen geen parkeervergunning meer.

7. Tweededivisionist De Treffers speelt in de beker in januari in de tweede ronde tegen Cambuur. Welke ploeg schakelde de club uit Groesbeek in de vorige ronde uit?

A. RKC Waalwijk.

8. Welke dieren bleken op de Hoge Veluwe een heel makkelijke prooi voor de wolf?

B: Moeflons.

9. Tante Rikie nam dit jaar afscheid van de Zwarte Cross. Hoeveel edities is zij festivaldirectrice geweest?

B: 24.

10. Wie wordt de nieuwe burgemeester van de fusiegemeente Land van Cuijk?

C: Marieke Moorman (eerder burgemeester van Bernheze)

11. Westervoort kwam in het afgelopen jaar uit een onderzoek naar voren als:

D: Het meest gemiddelde dorp van Nederland.

12. Hoe lang blijft Annemiek van Vleuten uit Wageningen nog doorgaan met wielrennen?

C: Ze stopt eind 2023.

13. Wat is er aan de hand in de Arnhemse buurt Schaapsdrift?

C: Bewoners moeten hun huis bij verkoop in de komende jaren eerst verplicht aan de gemeente aanbieden.

14. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe raakte dit jaar lichtgewond aan haar been. Wat was de oorzaak?

B: Ze werd tijdens een boottochtje op de Rijn met andere burgemeesters bekogeld met een steen.

15. De dit jaar overleden Frans baron van Verschuer was eigenaar van:

B: Landgoed Mariënwaerdt in Beesd.

16. NEC-keeper Jasper Cillessen mocht niet mee naar het WK voetbal. Met welke teksten reageerden de NEC-supporters op hun spandoeken?

C: Jasper voor altijd nummer 1.

17. Waar woonde Jeroen Dijsselbloem voordat hij dit jaar burgemeester van Eindhoven werd?

D: Wageningen.

18. Welke bekende Arnhemmer vertolkte een rol in de serie ‘Undercover’?

D: Nazmiye Oral.

19. Bij een eenzijdig auto-ongeval in Ledeacker kwamen eind augustus twee 18-jarige jongens om het leven. Volgens de politie...

D: is het niet gelukt de precieze oorzaak te achterhalen.

20. Welke grote acts traden dit jaar niet op in het Nijmeegse Goffertpark?

C: Eminem, Robbie Williams en Muse.

21. Er was dit jaar veel gedoe over communicatie rond de opvang van asielzoekers bij een gemeentehuis in Maurik. Waar beschuldigde de burgemeester inwoners van?

C: Inwoners wilden een bus controleren om te kijken of er niet te veel alleenstaande mannen in zaten.

22. Huissen werd opgeschrikt door de vondst van een 500 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Waar werd die bom gevonden?

C: Onder het schoolplein van de voormalige Aloysiusschool.

23. Het busverkeer in Arnhem lag begin december urenlang plat. Waardoor?

A. Een man was op de trolleydraden bij het Centraal Station geklommen.

24. Wat riep een handjevol demonstranten tegen koning Willem-Alexander bij de opening van de nieuwbouw van het Radboudumc in Nijmegen?

A: Schaam je kapot.

25. In welke plaats werd door onbekenden een regenboogbankje zwart geschilderd?

B: Ede.

26. Uit een grote fietsveiligheidenquête van De Gelderlander bleek dat fietsers zich vooral onveilig voelen...

B: op rotondes.

27. Vitesse en GelreDome-eigenaar Michael van der Kuit liggen overhoop met elkaar over de huur van het stadion. Wat heeft Van der Kuit NIET over Vitesse gezegd?

D: ,,Ik hoop dat Vitesse keihard degradeert.”

28. Voor welk internationaal sportevenement, met onder meer voetbal en ballroomdancing, wapperde in Nijmegen de regenboogvlag?

C: Eurogames.

29. Zes mannen stonden eind oktober terecht voor de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy. Hij werd in 2020 doodgeschoten in:

D: Beuningen.

30. De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren lijkt toch te worden verbreed. Het Rijk wil tóch bijdragen. Waarom?

D: Het Rijk wil heel veel huizen laten bouwen in de regio.

31. Wielrenner Koen Bouwman uit Ulft werd dit jaar bergkoning in de Ronde van Italië. Wie bleef hij ruim voor?

B: Giulio Ciccone.

32. Welke artiesten wonen in Bennekom?

A: Rob de Nijs, Hans Dorrestijn en Ronnie Tober.

33. Wat wil het stadsbestuur van Arnhem aan banden leggen?

A: Sportvissen.

34. Titus Brandsma is door paus Franciscus heilig verklaard. Welk wonder wordt hem toegedicht?

C: Een pater is genezen van uitgezaaide kanker.

35. Harrie Doeleman woont in Nijmegen in een studentenhuis. Dat is bijzonder, want:

A: Hij is 69 jaar oud.

36. Welk dorp werd in november opgeschrikt door explosies, schietincidenten en brand?

B: Haaften.

37. Bij een ruzie tussen twee groepen jongeren in Duiven besloot een van de aanvallers een opvallend wapen in te zetten. Waarmee ging hij zijn slachtoffer te lijf?

C: Een grindtegel.

38. De Graafschap had dit jaar een thuissyndroom. Hoeveel competitiewedstrijden op rij werden niet gewonnen op De Vijverberg in Doetinchem?

C. 11.

39. Een stikstofkaart van minister Christianne van der Wal zorgde voor veel woede in de Gelderse Vallei. Hoeveel procent minder stikstof zou er volgens de kaart in dit gebied moeten worden uitgestoten?

D: 58.

40. Dit jaar ontdekte de politie wie de moeder is van Sem Vijverberg, de baby die in 2006 dood in het water in Doetinchem werd gevonden. Welk beroep oefent de moeder uit?

B: Onderwijzeres op een basisschool.

41. In maart stond de prijs voor benzine voor het eerst op de hoogste stand van dit jaar. In juni kwam de benzineprijs nog eens zo hoog uit. Hoe hoog was die adviesprijs voor 1 liter benzine?

B: 2,50 euro.

42. Een 35-jarige vrouw uit België overleed in april nadat ze meedeed aan een detoxkuur in het dorpje Heesselt. Waar kwam zij vandaan?

B: Antwerpen.

43. NEC was in het seizoen 2022-2023 tot nu toe de ‘remisekoning’. Hoe vaak achter elkaar speelde de Nijmeegse club gelijk in de eredivisie?

A. 7 keer.

44. Welke Nijmeegse rijkaard keerde in 2022 terug in de Quote 500?

C: Ton Hendriks.

45. De Amerikaan Coley Parry is de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. Waar komt hij vandaan?

C: Chicago.