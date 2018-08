Dode en ernstig gewonde na ongeval tussen auto en vrachtwagen in Dieden

Rouwende Mama's met een missie waarderen stortvloed aan reacties: 'We lezen alle berichten'

12:38 OSS - Het besluit van stichting Mama's met een Missie om grote evenementen voorlopig te schrappen, maakt wat los in Oss. Het Facebook-bericht waarin de vrouwen hun voornemen aankondigen, kreeg in 24 uur tijd bijna 600 reacties van mensen die hun steun uitspreken. ,,Dat we zó gesteund worden, daar zijn we heel erg blij mee", zegt Anita van Erp, één van de Mama's.