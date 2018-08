Dodelijk ongeval in Dieden leidt vooralsnog niet tot maatregelen op kruising

DIEDEN - Het is nog te vroeg om actie te ondernemen met de kruising in Dieden waar dinsdag een 72-jarige vrouw uit Ravenstein verongelukte en haar man (74) zwaargewond raakte. Dat zegt Joop van Orsouw. De verkeerswethouder van de gemeente Oss wacht het politie-onderzoek af en overweegt dan pas of er maatregelen nodig zijn.

'Het is bijzonder triest dat er deze week bij een verkeersongeluk in de polder bij Dieden een dode en zwaargewonde zijn gevallen', aldus Van Orsouw in een schriftelijke reactie. 'Altijd als er in onze gemeente een ernstig ongeluk gebeurt, kijken we zeer gedegen naar de oorzaak en achtergrond van het ongeval. We zoeken dan uit of deze aanleiding zijn om vanuit de gemeente Oss maatregelen te nemen. We kunnen op dit moment nog niets zeggen over het ongeval in Dieden omdat het onderzoek van de politie nog niet is afgerond.'

Botsing

Piet van de Camp reed dinsdag met zijn vrachtwagentje over de Langestraat in zijn woonplaats Dieden. Hij naderde de kruising in kwestie en had voorrang op het Ravensteinse echtpaar Roeffen, dat over de Galgenstraat reed. De wagen van het stel stopte niet en na een botsing belandden beide voertuigen in de sloot. De vrouw overleed, haar man werd in 'zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis gebracht. Van de Camp liep geen fysieke kleerscheuren op.

Arthur van der Straten heeft een recreatieboerderij pal naast de kruising en was als eerste bij het ongeval. Hij wil met burgemeester Wobine Buijs praten over de onoverzichtelijke kruising in Dieden. ,,Het is niet de eerste keer dat hier een auto in de sloot ligt." Meestal loopt het beter af dan het dinsdag deed, weet hij uit ervaring.