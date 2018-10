Dodelijk slachtoffer ongeval A2 bij Everdingen is 31-jarige man uit Oss

Berghem krijgt eigen talkshow: 't Lof

14:37 BERGHEM - ,,Het is als politiek café Zout in Oss, maar dan in Berghem en niet-politiek.” Met deze verklaring legt Dick Boeijen aan dorpsgenoten uit wat ‘t Lof is. ,,Het wordt een informatieve talkshow, soms verdiepend, dan weer humoristisch, maar steeds met Berghem en de Berghemnaren als centraal thema.”