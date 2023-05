Doe Maar-icoon Ernst Jansz te gast op het TBL, en hij gaat ook zingen

Van dik veilig­heids­plan tot zorg voor de fauna: zelfs voor een klein feestje komen steeds meer regeltjes

MEGEN/OISTERWIJK - Met het voorjaar in volle gang, is het tijd voor feestjes, festivals en braderieën. Maar wie in Brabant wat wil organiseren, lijkt ieder jaar aan meer regeltjes te moeten voldoen. Van het geluid tot het parkeerplan. Ga er maar aan staan, als goedwillende amateur.